Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 15 Eylül’de saat 18.15 sıralarında Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 25 yaşındaki Georges Emmanuel Koukau Kouame yönetimindeki ZUB 152 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 23 yaşındaki Abdulbasit Aytimur ve 29 yaşındaki Niyazi Özdemir’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Abdulbasit Aytimur Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.