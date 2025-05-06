Polisten verilen bilgiye göre, İpek Süpürgeci (K-28) yönetimindeki YB 748 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada çembere geldiğinde, sağdan gelen araçlara öncelik vermeden çembere giriş yapması sonucu, o esnada aynı cadde üzerinde çemberi kuzey istikametine doğru dönmekte olan 98 miligram alkollü içki tesiri altındaki Birtan Menak (E-36) yönetimindeki NK 118 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.