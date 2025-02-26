Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ana yolun 1-2’nci kilometreleri arasında, Okan Büken (E-32) yönetimindeki NY 706 plakalı TIR araç ile Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, bariyer çalışması nedeniyle yol içerisine yerleştirilen trafik kunilerine çarpmamak için sol şerite geçtiği sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Orhan Tamgümüş (E-73) yönetimindeki GS 110 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan GS 110 plakalı araç sürücüsü Orhan Tamgümüş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.