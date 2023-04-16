Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay yaralarını sarmaya çalışırken, ünlü isimler de depremzede çocukların yanına koşuyor. Bu isimlerden biri de Dilan Çiçek Deniz.

Hatay’a giden Dilan Çiçek Deniz, çadır kentte çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla oyunlar oynayıp onlara kitap okuyan ünlü oyuncu, o anları sosyal medya hesabından, "Bir küçük yumuşak ses, büyük ve sert seslerin üstesinden gelir dedi Kızıl Gerdan" notuyla paylaştı.

Deniz'in çocuklarla samimi fotoğraflarına hayranlarından övgü dolu mesajlar yağdı.

UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise de geçtiğimiz günlerde UNICEF ile birlikte Hatay, Orhanlı'ya giderek depremzede çocuklarla bir araya gelmişti.

Çocuk Dostu Alanı’ndaki çadır sınıflarda derslere katılan Hadise, hem yardım malzemelerini dağıtmış hem de çocuklarla oyun oynamıştı.