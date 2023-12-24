Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve yasadışı bahis suçlamalarıyla mal varlıklarına el konan ve tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Dilan Polat’ın annesinin mezarı kimliği belirsiz kişiler tarafından kazıldı.

FOX TV'de yer alan habere göre, şüpheliler Polat ailesinin sahip olduğu servetin bir kısmının Dilan Polat’ın ölen annesinin mezarında gömülü olduğunu düşündü.

Olay yüzünden mezar tahribata uğrarken, şüpheliler için araştırma başlatıldı.

Olayı Polat'ın avukatı da doğruladı.