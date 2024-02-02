Yılmaz Erdoğan'ın hem başrolünde yer aldığı hem de hikayesini kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi tanıtımlarıyla büyük ses getirdi. Dizide Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı çok konuşuldu.

Ergüçlü'nün pavyon dansı sosyal medyayı ikiye böldü. Diziye tepki gösterenler de vardı. Tam tersi diziyi beğenenler de vardı.

Sevda Türküsev gibi isimler "Pavyonlar kapatılsın" diyerek başka bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

"RAHATSIZLIK VERMEYE DEVAM"

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre 'Dilber’ tartışmasına dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da dahil oldu.

Say, “Pavyon dansı sahnelerinin yarattığı tekdüze algı, çakma ve gerçek cehalet asıl temayı çiğnemese iyi olurdu. Hayranlıkla izliyoruz. Rahatsızlık vermeye devam” dedi.

