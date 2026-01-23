Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Derviş Sadeli olayla ilgili olguları aktardı. Polis, 21 Ocak 2026 tarihinde Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde saat 13.30 sıralarında çevredeki insanlardan para isteyerek, dilenen zanlının suçüstü yakalandığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını söyledi. Polis, zanlının adaya ne zaman ve neden geldiğine dair araştırmaların sürdüğünü, alınacak ifadeler ve incelenecek kenara görüntüleri olduğunu belirterek, 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.