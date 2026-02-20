Fileleftheros gazetesi, Gazze Barış Kurulu toplantısının açılışının dün gerçekleştirildiğini, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un temsil ettiği Rum Yönetiminin, dört öneriden oluşan belge sunduğunu yazdı.

Gazete, Kombos’un sunduğu belgede yer alan önerilerin "Amalthia Planı aracılığıyla insani yardım; erken iyileşme, kritik altyapının restorasyonu ve yeniden yapılanması; ilgili misyonlarla işbirliği içinde güvenlik eğitimi sağlamak; Uluslararası İstikrar Gücü'nün operasyonel desteği” şeklinde olduğunu belirtti.

Habere göre Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, toplantı çerçevesinde, aralarında ABD Dışişleri Bakanı Marko Rubio’nun da bulunduğu bazı mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.

Kombos, bu görüşmelerde, bölgedeki güvenlik ve istikrarın ileriye götürülmesi için koordineli uluslararası çabaların devam etmesinin önemini vurguladı.

Kombos, Güney Kıbrıs’ın gerek coğrafik yakınlığı gerekse Gazze’deki krizin başlamasından bu yana geliştirdiği inisiyatifler nedeniyle oynadığı rolden de bahsetti.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, iç cephedeki tepkilere rağmen Gazze Barış Kuruluna katıldığına dikkati çekti.