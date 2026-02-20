Fileleftheros gazetesi: “Türk Şirketlerine Yasayla Engel – Meclis İşgal Altındaki Bölgeler ve Özgür Bölgelerde Kıbrıs Rum Toprakları Pazarına Girişlerini Engellemek İstiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye vatandaşlarının Güney Kıbrıs’taki şirketlerde yer almaları veya faaliyet göstermelerinin engellenmesi amacıyla yasa tasarısı hazırlandığını yazdı.

Gazete, “Türk çıkarları olan veya ortakları veya yöneticileri Türk vatandaşı olan onlarca şirket bulunduğunu” iddia ederek bu durumun Güney Kıbrıs için ulusal çıkar ve güvenlik açısından tehlike arz ettiğini belirtti.

Bu tip şirketlerin gerek Güney Kıbrıs gerekse KKTC’de faaliyet göstermelerinin önüne geçilmesi adına hazırlanan bir yasa tasarısının dün Rum Meclisi’nde ele alındığını vurgulayan gazete, yasaya göre Rum Şirketler Mukayyitliğine şirket kurulumu için yapılan başvuruların sıkı denetimden geçeceğini ifade etti.

Konuya ilişkin yasa tasarısını meclise sunan Rum milletvekili Marinos Sizopulos mecliste yaptığı konuşmada; “şirketlerin casusluk faaliyetleri yürütebilme ve sadece Güney Kıbrıs’ta değil işgal bölgelerinde de Kıbrıs Rum arazisi satın alabilme imkanına sahip olmalarından ötürü durumun ciddi olduğunu” öne sürdü.

Sizopulos ayrıca, bu durumun zaman içerisinde önemli bir sayıdaki taşınmazın “Türk eline geçmesi tehlikesini içerdiğini” iddia ederek, böyle bir gelişmenin de Türkiye’nin müzakerelerdeki konumunu güçlendirebileceğini savundu.

Gazete, Rum Şirketler Mukayyitliğinden yapılan açıklamada ise, yabancı uyruklular ve özellikle de Türk vatandaşları tarafından şirket kaydı yapılması konusunda hali hazırda endişelerin bulunduğu, bu yüzden de ilgili yasa tasarısının incelenmesi için Hukuk Dairesi’ne gönderildiğinin vurgulandığını aktardı.

Açıklamada, söz konusu yasanın onaylanmasıyla birlikte, başvuru yapan şirketlerin reddedilmesi yetkisinin mukayyitliğe verileceği belirtilirken yabancı şirketlerin taşınmaz alımlarında 20 yıldan beridir uygulanan, hissedarların, adreslerin vb bilgilerin kontrol edilmesi şeklinde emniyet uygulamalarının bulunduğu da vurgulandı.

Rum Tapu Dairesi yetkilisi ise, Kıbrıslı olmayanların taşınmaz elde etmeleri konusunun çarpıtıldığını belirtti.

Taşınmaz mal satışı durumunda tapu dairesinin, müdahil şirketleri incelemeleri konusunda yerel makamlarla iş birliği yaptıklarını ifade eden yetkili, kayıtlı olmayan şirketler söz konusu olduğunda ise sunulan belgelerin doğruluğunun onaylanarak sunulmasının talep edildiğini vurguladı.

Gazete, Rum Milletvekili Aleksandra Attalidu’nun ise konuşmasında, Tapu Dairesi’nde şirketlere ilişkin bir “kırmızı bayrak” uygulamasının bulunması gerektiğini söylediğini aktardı.

Toplantıda ayrıca, hassas bölgelerdeki taşınmaz alım satımlarında yasaklamalar getirilmesi ve Tapu Dairesi’nin hukuki açıdan güçlendirilmesi gerektiği de ifade edildi.