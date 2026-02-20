Politis gazetesi, Avrupa Komisyonu Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen’in, Yunanistan’ın PASOK partisi AP Milletvekili Yannis Maniatis’in sorusuna verdiği yanıtta, Avrupa Komisyonu’nun GSI projesine yönelik desteğinin devam ettiğini söylediğini yazdı.

Habere göre, Jorgensen projenin “Kıbrıs’ın AB elektrik ağıyla bağlanması açısından önemli bir proje olduğunu, AB için yüksek önem taşımaya devam ettiğini ve projeye güçlü siyasi ve teknik destek vermeyi sürdürdüklerini” vurguladı.

Projede gecikmeler yaşanmasına karşın projenin hızlandırılması adına çalıştıklarını ifade eden Jorgensen, projeyi etkileme ihtimali olan jeopolitik tehlikelere yönelik girişimlere ağırlık vermeyi sürdüreceklerini savundu.

Jorgensen, projenin “AB’yi Birleştirme (CEF)” mekanizmasından finansmanının aktif olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.