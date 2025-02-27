Moral, Din İşleri Başkanlığı basın bürosu aracılığıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi’nin KKTC genelinde belirlenmiş noktalarda iftar sofraları bulunacağını ve camilerde tüm görevlilerin hizmet için hazırlanmış durumda olduğunu kaydetti.

Ramazan ayının, kalpleri manevi değerlere yönlendiren, sabır, hoşgörü ve teslimiyet duygularını pekiştiren kutsal bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Moral, Ramazanın, yalnızca oruç ibadetiyle değil, aynı zamanda yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ruhunun da en güzel tezahürünün sergilendiği bir ay olduğunu belirtti.

İhtiyaç sahibi ve muhtaçlara el uzatmanın önemini de hatırlatan Moral, buna bağlı olarak toplumda birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesini temenni etti.

Moral mesajında, “Bu mübarek ayın, her birimize manevi huzur, umut ve yenilenme getirmesini; dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin aydınlandığı bir dönem olmasını diliyorum. Rabbimizden, bu ayı sağlık, esenlik ve bereketle geçirmemiz için yardım niyaz ediyor; aynı zamanda tüm İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Hepinizin Ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik eder, hayırlı ve bereketli bir Ramazan geçirmenizi dilerim.” ifadelerine yer verdi.