Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayımlayan Moral, “Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan mübarek üç ayların manevi iklimine girdiğimiz bu günlerde, bizleri Regaip Kandili’ne ulaştıran Yüce Allah’a hamdolsun” ifadelerini kullandı. Bu geceyi yarına bağlayan gecenin Regaip gecesi olduğuna işaret eden Moral, bu gecenin, Kıbrıs özelinde “Lokma Gecesi” olarak da bilindiğini kaydederek, şunları belirtti:

“Eskiden bu geceyi idrak etmek, saygıyla karşılamak adına herkes evinde lokma tatlısı yapar, komşulara dağıtırdı. Bunun nedeni üç ayları ve Regaip Gecesi’ni hatırlatmaktır; bu gelenek hâlâ mümkün mertebe devam etmektedir.”

“Regaip, rağbet edilen, ilahi lütuf ve ihsanların bolca tecelli ettiği müstesna bir gecedir” diyen Moral, bu gecenin, kalpleri arındırmak, kırgınlıkları onarmak, umutları tazelemek için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Moral, bu mübarek gecede, başta şehitler olmak üzere tüm geçmişleri rahmetle yâd ederek, milletin birlik ve beraberliğinin güçlenmesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin huzur, güven ve esenlik içinde yarınlara yürümesini diledi.

Tüm camilerde akşam namazını müteakiben Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunacağını kaydeden Moral, ayrıca Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle tüm şehitler için dua edileceğini belirtti.