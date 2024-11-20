Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden sonra 571 milyon 359 bin TL’lik Din İşleri Dairesi bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Ardından Yayın Yüksek Kurulu’nun (YYK) 20 milyon 638 bin TL’lik bütçesi ele alındı.

-Şahiner

YYK bütçesi üzerine söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, geçen yıl yapılması düşünülen yatırımları sordu.

YYK Başkanı Feyzi Hansel, geçen yıl yapılması düşünülen yatırımların yapılamadığını belirterek nedenlerini anlattı, bu yıl ihtiyaç duyulan teknolojik altyapı yatırımını yapmayı hedeflediklerini söyledi.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu, “Lisans ücreti ödemeyenlere korsan muamelesi yapmak gerekir.” dedi.

Kıbrıs Türk medyasının reklam bütçelerinin çok düşük olduğunu belirten Özuslu, ayrıca, “Ülkede çok seslilik kalmadı” diyerek belli çıkar gruplarının ele geçirdiği medyanın istediğini yazıp söyleyemeyeceğini söyledi.

-Şahiner

Yeniden söz alan Şahiner, YYK’nın ilkelerine değinerek, BRTK’nin bu ilkelere uymadığını söyledi ve YYK’yı göreve çağırdı.

Feyzi Hansel ise, BRTK’nin kendi yasası olduğunu, kendi yasasında kendi ilkeleri bulunduğunu ve bu yüzden istisnai bir konu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Yayın Yüksek Kurulu’nun bütçesi de oy çokluğu ile onaylandı.

-Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçesi...

Daha sonra, 10 milyon 105 bin TL’lik Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bütçesinin görüşülmesine geçildi.

Görüşmede, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay, Kurul’un faaliyetlerini anlattı. Sonrasında, bütçe oy çokluğu ile kabul edildi ve Komite’nin bugünkü toplantısı tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bugünkü gündeminde yer alan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi ise pazartesi günü Genel Kurul toplantısı sonrasına ertelendi.