Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 1. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi’ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’da bulunuyor.

3-4 Temmuz tarihlerinde “Sağlık Yönetimi ve Uluslararası İş Birlikleri” başlıklarıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Dinçyürek, sağlık alanında dünyada yaşanan gelişmelerin ülkeler arasında güçlü iş birlikleri sayesinde çok daha hızlı yayıldığını vurguladı.

Dinçyürek konuşmasında, “Her geçen gün çok daha etkin, bilimsel ve iş birliği içerisinde sağlık hizmetleri sunulmaktadır. İş birliği içerisinde dedim çünkü dünyada artık dünyanın bir noktasındaki var olan gelişme çok kısa sürede dünyanın her tarafına geniş bir network ile paylaşılarak yayılmakta ve bir yeniliğin, bir gelişmenin diğer ülkelerde de eş zamanlı hayata geçmesini sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ülkelerin sağlık alanındaki yatırımlarını hızlandırdığını belirten Dinçyürek, “Bütün bunlar ülkelerin sağlığa yaptığı yatırımı hızlı bir şekilde geliştiriyor ve sağlık alanında devletlerin yapabilirliği gücü artıyor.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de son yıllarda önemli sağlık yatırımlarının hayata geçirildiğini ifade eden Dinçyürek, “Buna paralel olarak bizim ülkemizde de son 50 yılda olmayan sağlık yatırımlarını yapıyoruz. Hastaneler, sağlık merkezleri, teknolojik cihazlar ve buna benzer birçok şey, hekim eğitimleri…” şeklinde konuştu.

Sağlık alanında yalnızca fiziki yatırımların yeterli olmadığını vurgulayan Dinçyürek, şöyle devam etti:

“Bir taraftan hastaneler yapabilirsiniz, sağlık merkezleri yapabilirsiniz. Teknolojiyi takip edip bunları kendi ülkenizin sağlık sistemine entegre edebilirsiniz. Hekimlerinizi eğitime gönderip bu teknolojiyi daha etkin kullanmalarını sağlayabilirsiniz. Fakat en iyi sağlık hizmetini sunabilmek için bunlar yeterli değildir. Artık hastanelerde, sağlıkta en üst düzeyde sağlık yönetimine sahip değilseniz, en etkin sağlık yönetimini hayata geçiremezseniz, yaptığınız diğer yatırımların hastaya son noktada sağlık hizmeti olarak ulaşmasında, hasta memnuniyetinde ve hastanın refakatçisinin memnuniyetinde arzu edilen noktayı yakalayamazsınız.”

Sağlık yönetiminin günümüzde sağlıkta başarının en önemli unsurlarından biri olarak kabul edildiğini belirten Dinçyürek, “Dolayısıyla sağlık yönetimi artık sağlıkta başarının en önemli noktalarından biri olarak bütün dünyada kabul görmekte ve önemsenmektedir. Bu yönde tüm ülkeler kendi imkânları doğrultusunda yatırım yapmaktadırlar.” ifadelerini kullandı.

Bakü’de düzenlenen kongrenin bölge açısından önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Dinçyürek, “Bugün bu kongrenin bu anlamda baktığınız zaman çok büyük önemi vardır. Çünkü bu bölgede, bu coğrafyada, bu ülkede sağlık yönetimiyle ilgili ilk kez uluslararası düzeyde geniş katılımlı böylesi bir kongre yapılıyor. Bu kongrenin önemi çok büyüktür. Sizlerin varlığıyla, değerli katılımcıların, akademisyenlerin ve yöneticilerin katılımıyla bu kongre çok daha anlamlı olacaktır.” dedi.

Konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Dinçyürek, “Ben kongreye başarılar dilemeyeceğim. Çünkü başarılı olacağından eminim. Şimdiden katkı koyan herkese teker teker teşekkür ederim. Kongrenin başarılı geçmesi noktasında emek koyan herkesin alın teri vardır. Teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım.” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek ayrıca, “Son bir cümle; ülkemden gelirken Sayın Başbakanım Ünal Üstel’in tüm katılımcılara ve Azerbaycan halkına sevgi, selam ve hürmetlerini iletiyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in Bakü temasları kapsamında Azerbaycan-KKTC Dostluk Grubu Başkanı, Azerbaycan Milli Meclisi Sağlık Komitesi Başkanı ve Azerbaycan Sağlık Bakanı ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.