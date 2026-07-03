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Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından nöroşirürji servisinde müşahede altına alındığı öğrenildi.

Polisten verilen bilgiye göre, olay 2 Temmuz saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bektaş Arda Ç. (21), kaldığı apartman dairesinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.

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