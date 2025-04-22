Bakan Dinçyürek şu ifadelerde bulundu ;

“ 23 Nisan 1920, türk milletinin kaderini kendi ellerine aldığı, bağımsızlık ve egemenlik iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurularak halk iradesinin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır.

Bu anlamlı gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilerek, dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir bayram niteliği kazanmıştır.

Atatürk’ün çocuklara duyduğu sevgi, inanç ve güven; bizlere, geleceğimizi emanet ettiğimiz evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirme sorumluluğunu yüklemektedir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; sağlıklı, eğitimli, özgüven sahibi, mutlu ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Onlara daha iyi bir gelecek sunmak, her birimizin ortak görevidir.

Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor; tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.