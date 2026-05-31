Çocukların gözlerindeki umut ve kurdukları hayallerin yarınlara olan inancı güçlendirdiğini belirten Üstel, çocukların daha güvenli, daha güçlü ve daha aydınlık bir gelecekte yaşamaları için çalıştıklarını ifade etti.

Her çocuğun sevgiyle büyüme, eğitim alma, sağlık hizmetlerine erişme ve kendini geliştirme hakkının tartışılmaz olduğunu kaydeden Üstel, çocuk haklarının yalnızca hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Dünyanın farklı bölgelerinde savaşlar, çatışmalar, yoksulluk ve göçlerin en ağır bedelini çocukların ödediğine dikkat çeken Üstel, bombalar altında yaşamını yitiren, evsiz kalan ve eğitim hakkından mahrum bırakılan çocukların insanlığın ortak yarası olduğunu ifade etti.

Aile içi şiddet, istismar, ihmal ve kötü muameleye maruz kalan çocukların korunmasının toplumun temel görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Üstel, çocukların sevgi ve güven ortamında büyümesi gerektiğini belirtti.

KKTC olarak çocukların eğitimine, sağlığına, sosyal gelişimine ve güvenliğine yönelik yatırımların artırılmaya devam ettiğini kaydeden Üstel, çocuklara yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel mesajında, tüm çocukların 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutlayarak, özellikle savaş ve şiddetin gölgesinde yaşam mücadelesi veren çocuklara sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir gelecek diledi. Üstel, “Güçlü yarınlar, mutlu çocuklarla mümkündür” ifadelerini kullandı.