Dinçyürek, tütün ve tütün ürünleri kullanımı, fazla kilolu olmak, yetersiz fiziksel aktivite, meyve-sebze tüketiminin azlığı ve alkol tüketimi gibi alışkanlıkların kanser risk faktörlerinin üçte birini oluşturduğuna işaret ederek, bu faktörlerin değiştirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasının kanser riskini ciddi şekilde azalttığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinde tarama programları önerdiğini vurgulayan Dinçyürek, bu programların bütüncül bir sağlık sistemi için önem taşıdığını ifade etti.

Bakan Dinçyürek, Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı Erken Tanı Kanser Tarama Merkezi ve çeşitli sağlık merkezlerinde kadınlar için rahim ağzı ve meme kanseri taramaları ile kadın ve erkekler için kalın bağırsak taramalarının uygulandığını belirtti.

Kanserin tanı ve tedavisinde büyük ilerlemeler kaydedilmesine rağmen halk sağlığı açısından önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirten Dinçyürek, erken teşhisin kanserle mücadelede hayati öneme sahip olduğunu kaydetti. Bu bağlamda, Dünya Kanser Günü’nün farkındalığı artırmak ve toplumu bilinçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, halkı düzenli sağlık taramalarına katılmaya ve sağlıklarını korumaya davet etti.

Bakan Dinçyürek, uluslararası olarak belirlenen 2025-2027 Dünya Kanser Günü temasının “Benzersiz Birlik (United by Unique)” olduğunu aktararak, bu temanın kanser hastalarının ihtiyaçlarının benzersiz olduğuna ancak kanserden etkilenen kişilerin karşılaştığı zorlukların ve tedavi süreçlerinin ortak noktalar taşıdığına işaret ettiğini ifade etti.

“Kanserle mücadele bir maratondur” diyen Dinçyürek, bu maratona halkın da aktif katılımının gerekliliğine vurgu yaparak, doğru bilgilere ulaşmanın, risk faktörlerinden korunmanın, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenin ve düzenli taramalar yaptırmanın önemine dikkat çekti.

Dinçyürek, “Unutmayın! Erken tanı ve doğru tedaviyle kanseri yenmek mümkün,” diyerek sözlerini tamamladı.