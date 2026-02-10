CANLI AKTARIM

Dinçyürek, hekimlere yönelik söylemlerle kamuoyunda bilinçli biçimde yanlış bir algı yaratıldığını ifade ederek, tartışma konusu yapılan rakamları detaylandırdı.

“Biz hekimleri tabii ki rahat bırakıyoruz”

Tam mesai uygulamasıyla birlikte eylem sürecine girildiğini hatırlatan Dinçyürek, muhalefetin kullandığı dile dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. “Hekimleri rahat bırakın” söyleminin sürekli tekrarlandığını belirten Dinçyürek, görevini eksiksiz yapan hekimlerin kazançları konusunda hiçbir itirazları olmadığını vurguladı:

“Mesaisine uyan, işini yapan hekimlerin kazandığı her kuruş helaldir.”

Rakamlar üzerinden tartışmalar: “Kürsüde söylediğim tutarlar yanlış yansıtıldı”

Son günlerde kamuoyunda dolaşan rakamlara açıklık getirdiğini belirten Dinçyürek, kürsüde açıkladığı tutarların çarpıtıldığını söyledi. 719 bin TL’lik hak ediş iddiasının sendika tarafından yalanlandığını hatırlatan Dinçyürek, bundan sonra sendika başkanının kendi basın açıklamalarında paylaştığı veriler üzerinden konuşacağını ifade etti.

Dinçyürek, sendika başkanının beyanına göre kıdemli bir hekimin maaşının 357 bin TL olduğunu, buna yüzde 100 ek mesai hakkı eklendiğinde ikinci bir 357 bin TL’lik tutarın daha ortaya çıktığını belirterek, toplam gelir kaleminin 715 bin TL’ye ulaştığını kaydetti.

“On üçüncü maaş da eklenirse rakam sekiz yüz bine yaklaşır”

Bakan Dinçyürek, bu hesaplamaya 13. maaşın aylık karşılığının dahil olmadığını hatırlatarak, bu kalemin eklenmesiyle toplam tutarın 800 bin TL’ye yaklaştığını söyledi. Bu hesaplamaların kendi iddiası değil, sendika başkanının açıklamalarından hareketle ortaya konan rakamlar olduğunun altını çizdi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.