Kürsüye çıkarak açıklamalarda bulunan Dinçyürek, 2025 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesiz ilaç alımı yapılmadığını vurguladı. Dinçyürek, kamuoyunda “doğrudan alım” olarak ifade edilen yöntemin ihale yasasına uygun bir satın alma şekli olduğunu belirtti.

“Doğrudan alım dediğiniz, ihale yasasına uygun bir yöntemdir. Yasaya uygun bir alımdır” ifadelerini kullanan Dinçyürek, yapılan işlemlerin mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Dinçyürek: Tüm doğrudan alımlar yasaya uygun

Dinçyürek devamla, doğrudan alım süreçlerinin detaylı şekilde incelendiğini ve herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini belirtti.

Doğrudan alımlarda hangi firmaların teklif verdiği, hangi firmaların neyi ve ne kadar aldığı gibi tüm detayların araştırıldığını ifade eden Dinçyürek, yapılan incelemeler sonucunda kendisine iletilen ön bilgilerin tüm işlemlerin yasaya uygun olduğu yönünde olduğunu söyledi.

“İhalesiz usule uygun olmayan hiçbir alım yapılmadı, bunun bilgisi net” diyen Dinçyürek, süreçlerin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Merkezi İhale Komisyonu üzerinden 1,3 milyar Türk lirası tutarında ilaç alım ihalesine çıkıldığını da belirtti.

“Randevu sistemini güçlendirdik”

Randevu sistemiyle ilgili eleştirileri de yanıtlayan Dinçyürek, “bir ay önce hastalarımız hekimden nasıl randevu alıyorsa aynı sistem devam ediyor. Bunu kesintiye uğratmadık, bilakis güçlendirdik. Çağrı merkezini 8 kişiden 15 kişiye çıkardık. 70 yaş üstü içinde ayrı bir çalışma yaptık, devreye girecek. Dijital Randevu sistemi büyük bir nimettir, insanlarımız buna adapte olacak. Ama biz bunu devreye sokarken mevcut uygulamayı ortadan kaldırmadık, ilave bir hizmet olarak sunduk. İleri aylarda mümkün olduğunda daha fazla randevunun dijital sistem üzerinden alınmasını sağlamaktır.”