Meclis Genel Kurulunda konuşan Dinçyürek, ihalesiz ilaç alınmadığını belirterek, bütçe belirlendikten sonra ‘ilaç ihalesine en hızlı çıkan Sağlık Bakanlığı’ olduklarını söyledi.

İhaleye çıkarken mevcut stokların ve tüketim rakamlarının dikkate alındığını kaydeden Dinçyürek, veriye dayalı ihaleye çıkıldığını sözlerine ekledi. Dinçyürek acil durumlar için de para rezervi bırakmayı planladıklarını söyledi.

Dinçyürek bütçe içerisinde hamle yapabilmek üzere de bir marj bıraktıklarını belirterek, ilaç eksikliği yaşanmaması adına tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi.