Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Besim, İlaç ve Eczalık Dairesi’nin Teşkilat Yasası’nın acilen yenilenmesi gerektiğini, İlaç Takip Sisteminin kurulması gerektiğini kaydetti.

Sigortalı hastaların ilaca erişimde tam bir kaos yaşadığına da değinen Besim, bu sorunların bir an önce aşılması için gerekli sistemlerin oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

Besim, hastaların polikliniklerde kolayca hekime ulaşmasının sağlanması gerektiğini de dile getirerek, özellikle kırsalda bunun gerçekleşmesi gerektiğini, vatandaşların doktor ve reçeteye kolay ulaşmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Ülkede ilaç üretimi için çalışmalar yapılmasının gerektiğinin de altını çizen Besim, bu konuda açılımlar yapılması gerektiğini vurguladı.