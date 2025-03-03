Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nin yeni yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Dinçyürek, yeni başkan ve yönetime başarılar dileyerek, eczacıların sağlık sektörünün en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın, eczacıların sorunlarını çözmek adına çözüm odaklı bir yaklaşımla çalıştığını belirten Dinçyürek, hastayı sistemin merkezine koyarak en hızlı çözümleri üretmek için iş birliği içinde olacaklarını ifade etti.

Toplantının sadece bir nezaket ziyareti olmadığını belirten Dinçyürek, ciddi gündem maddeleri üzerinde görüşmeler yapıldığını, birçok konuda hızlı çözüm önerileri üretildiğini ve çözüm sağlanamayan noktalarda yol haritalarının belirlendiğini aktardı. Dinçyürek, toplantının sonucundan memnun olduğunu ve iş birliğinin artarak devam edeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran ise Bakan Dinçyürek ve bakanlık yetkililerine kendilerine zaman ayırdıkları için teşekkür etti. Toplantının sadece nezaket ziyareti niteliğinde olmadığını, detaylı sorunların masaya yatırıldığı verimli bir görüşme gerçekleştiğini ifade eden Kuran, sağlık sektörünün ekip çalışmasıyla ilerleyebileceğine dikkat çekti.

Kuran, iş birliğinin devam edeceğine inandıklarını, toplantının son derece verimli geçtiğini ifade etti.Toplantının ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.