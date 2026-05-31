Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Afrika’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’da devam eden Ebola salgınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Rogers, bölgede yeni bir Ebola alt tipinin hızla yayıldığını, mevcut verilere göre yaklaşık 1000 şüpheli vaka ve 200’ün üzerinde ölüm bulunduğunu belirtti. Salgının henüz kontrol altına alınamadığını ifade etti.

Kıbrıs’taki üniversitelerde söz konusu bölgelerden gelen yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğüne dikkat çeken Rogers, konunun panik yaratmadan ancak ciddi bir halk sağlığı meselesi olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Rogers, 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na işaret ederek, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nun sorumluluklarına dikkat çekti. Salgının sürdüğü bölgelerin “enfekte olmuş bölge” ilan edilmesi gerektiğini belirten Rogers, bu bölgelerden ülkeye giriş yapacak kişiler için bildirim, takip ve gerektiğinde karantina uygulamalarının devreye alınabileceğini ifade etti.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede erken önlemin önemine dikkat çeken Rogers, “kriz kapıya dayanmadan önce risk dışarıdayken tedbir alınması gerektiğini” söyledi.

Rogers ayrıca hükümete çağrıda bulunarak, yasayı uygulama ve halk sağlığını koruma yönünde somut adım atılıp atılmayacağını kamuoyunun merak ettiğini dile getirdi.