Başhekimlik, hekimler ve hemşirelik hizmetleri yetkilileriyle bir araya gelen Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesi’nin her geçen gün daha üst düzey sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini belirtti.

Bayram süresince hastanede önemli sağlık hizmetlerinin başarıyla verildiğini ifade eden Dinçyürek, akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye başvuran 5 hastaya acil anjiyo işlemi uygulandığını söyledi. Hastaların gerekli tedavilerinin başarıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Dinçyürek, ihtiyaç duyulan vakalarda stent takıldığını ve hastaların sağlıklarına kavuşarak taburcu edildiğini belirtti.

Mağusa Devlet Hastanesi’nde çok yakında kalp damar cerrahisi ameliyatlarının da yapılmaya başlanacağını açıklayan Dinçyürek, bu konuda hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade etti.

Anjiyo hizmetlerinin ardından bir sonraki hedefin, halk arasında inme olarak bilinen obstrüksiyon

(SVO) tanısı alan hastalara yönelik girişimsel tedavilerin Mağusa Devlet Hastanesi’nde de uygulanabilmesi olduğunu belirten Dinçyürek, gerekli planlamaların yapıldığını söyledi.

Dinçyürek, söz konusu tedavilerin yakın zamanda yalnızca Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde değil, Mağusa Devlet Hastanesi’nde de başarıyla gerçekleştirileceğini vurguladı.

Bölgelere ve ülkeye üst düzey sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini belirten Dinçyürek, hastane yönetimine, hemşirelik hizmetleri personeline ve hekimlere özverili çalışmaları ve sağlık hizmetlerine sundukları katkılar nedeniyle teşekkür etti.