-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Mevcut enerji üretim sisteminin sürdürülebilir olmadığını ifade eden Arıklı, halen kullanılan fosil yakıtların maliyet açısından ağır yük oluşturduğunu ve çevresel sorunlara yol açtığını dile getirdi. Avrupa Birliği ülkelerinde 2030 yılı itibarıyla düşük kükürtlü yakıt kullanımının sonlandırılmasının hedeflendiğini belirten Arıklı, Güney Kıbrıs’ın bu yakıtları kullanmaya devam etmesi nedeniyle ciddi emisyon cezaları ödediğini kaydetti.

Türkiye ile deniz altından elektrik bağlantısı kurulmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Arıklı, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı ENTSO-E’den henüz net bir yanıt alınamadığını söyledi. Sürecin bu nedenle uzadığını belirten Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti makamlarının gerekli temasları sürdürdüğünü dile getirdi.

Konuşmasında güneş enerjisi yatırımlarına da değinen Arıklı, KKTC’nin mevcut altyapı eksiklikleri nedeniyle güneş enerjisi kapasitesini tam anlamıyla kullanamadığını ifade etti. Enerji iletim altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Arıklı, yüksek gerilim hatlarının yenilenmesi için 30 ila 50 milyon dolarlık yatırım ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Doğal gaz projesine ilişkin teknik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Arıklı, Alanya ile KKTC arasında yaklaşık 97 kilometrelik boru hattı kurulmasının planlandığını açıkladı. Mühendislik çalışmalarının 2026 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Arıklı, yaklaşık 55 santimetre çapındaki borularla inşa edilecek hattın 2028’de devreye alınmasının öngörüldüğünü söyledi.

Projenin sadece enerji maliyetlerini düşürmeyeceğini, aynı zamanda bölgesel anlamda stratejik fırsatlar yaratacağını ifade eden Arıklı, ilerleyen süreçte Doğu Akdeniz’de çıkarılabilecek doğal gazın da KKTC ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasının mümkün olabileceğini dile getirdi.

Elektrik ve doğal gaz projelerinin siyasi tartışmaların dışında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Arıklı, teknik süreçler ilerledikçe kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edeceğini söyledi.