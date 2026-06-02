DAÜ’den yapılan açıklamada, ziyarette Kafa’ya yaklaşık dört yıldır birlikte çalıştığı antrenörü Hasan Maydon’un eşlik ederken, ziyarette DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile Öğrenci, Gelişim, Etkinlik ve Spor İşleri Müdürlüğü Spor İşleri Koordinatörü Aydın Kayol da hazır bulundu.

Türkiye Milli Takımı adına Avrupa U18 kategorisinde ilk kez yarışan Ada Kafa, kazandığı altın madalyayı Prof. Dr. Kılıç’a takdim ederek, elde ettiği dereceler ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi.

Ada Kafa, 800 metre branşında yarışırken, hem U18 hem de U20 kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Hedefinin dünya barajını geçerek Amerika’da düzenlenecek U20 Dünya Şampiyonası’na katılmak olduğunu ifade eden Ada Kafa, çalışmalarını antrenörü Hasan Maydon eşliğinde yoğun tempoda sürdürdüğünü belirtti.

- Kılıç: “Üniversitemiz ve ülkemiz adına gurur verici”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Ada Kafa’nın elde ettiği başarının üniversite ve ülke adına gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kılıç, “Ada’nın genç yaşında böylesine önemli bir başarı elde etmesi bizleri son derece gururlandırdı. Üniversitemizin lisanslı sporcusu olarak uluslararası arenada altın madalya kazanması, spor alanındaki vizyonumuz açısından da çok değerlidir. Kendisini ve antrenörü Hasan Maydon’u gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

- Maydon: “Önümüzde yeni bir hedef var”

Antrenör Hasan Maydon da, Kafa’nın elde ettiği başarının disiplinli çalışmanın ve büyük bir azmin sonucu olduğunu ifade etti.

Maydon, “Ada çok çalışkan, hedeflerine inanarak ilerleyen bir sporcu. Yaklaşık dört yıldır büyük bir disiplin ve özveriyle çalışıyoruz. Sahip olduğu mücadele ruhu, çalışma hırsı ve kararlılığı onu bugün Avrupa şampiyonluğuna taşıdı. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var; dünya barajını geçerek U20 Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.” dedi.