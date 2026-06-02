Başbakan Ünal Üstel, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirilen görüşmede, bu ay KKTC’de imzalanması planlanan anlaşma kapsamında, KKTC’ye doğal gaz ulaştırılmasını öngören ve “Yüzyılın Projesi” olarak nitelendirilen doğal gaz boru hattı projesinde gelinen son aşama ile yürütülen çalışmalar ele alındı.

Başbakan Üstel, Ankara temasları çerçevesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yaptığı görüşmede ise Türkiye-KKTC ilişkileri, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.