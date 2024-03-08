Dinçyürek, Göz Hastalıkları Uzman doktorları tarafından yönetilen ve en son teknolojik cihazlar kullanılarak gerçekleştirilen ameliyatların deneyimli hekimlerin liderliğinde başarıyla tamamlandığını, bu yeni uygulama ile görme kusuru olan hastalara, göz içi lens ameliyatının fako cihazı kullanılarak müdahale edildiğini ve bu ameliyatların düzenli olarak gerçekleştirilmeye devam edileceğini kaydetti.

20 yılı aşkın süredir Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan bu ameliyatların, bütün yükü Lefkoşa Nalbanoğlu Hastanesi'ne yüklediğini belirten Dinçyürek, bu durumun ameliyatların gecikmesine ve servis yoğunluğuna sebep olduğunu belirtti. Dinçyürek, bundan böyle Sağlık Bakanlığı olarak gelişmiş tüm merkezlerde çeşitli ameliyatların yapılması hedefinde olduklarını bunun için gerekli cihazları ve teknik donanımı sağladıklarını söyledi.

Mağusa Hastanesi'nde yapılan ameliyatların başlamasıyla birlikte Mağusa ve İskele bölgesindeki hastaların Lefkoşa'ya gitme zorunluluğunun önüne geçilerek ayrı bir hizmet sunulacağını ifade eden Dinçyürek, Mağusa Hastanesi'nin hizmet kalitesinin ve akademik seviyesinin artırılmış olduğunu vurguladı.

Dinçyürek ayrıca, özellikle diyabet hastalarında görme kusurlarının önlenmesi amacıyla göz içine yapılan enjeksiyonların da artık Mağusa Hastanesi'nde yapılacağını, bu düzenleme sayesinde bölgedeki vatandaşların daha kolay bir şekilde hizmet alabileceğini, devlet için de daha ekonomik bir uygulama yöntemi olacağını söyledi.

Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, meslektaşlarıma teşekkür ederim diyen Dinçyürek, her gün yeni bir uygulama ile sağlık servislerini ileri götürmek için çalışmaya devam edeceğiz İfadesinde bulundu.

Mağusa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Erol Dülger, fako yöntemiyle yapılan katarakt ameliyatının dikişsiz bir şekilde, yüksek teknoloji ile gerçekleştirildiğini ve hastaların aynı gün evlerine dönebildiğini belirterek, ameliyatın konforlu olmasının yanı sıra görüş kalitesinin de yüksek olduğuna değindi. Dülger, bu süreçte gerekli her hususta ameliyatın gerçekleşmesine destek veren Sağlık Bakanlığı ve Bakan Dinçyürek’e teşekkür ederek, bu uygulama ile hastalara daha verimli hizmet sunacaklarını ifade etti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Göz Servisi Sorumlu Doktoru Firüzan Bardak ise Mağusa Hastanesi'nde yapılan ameliyatlar ve göz enjeksiyonları sayesinde Lefkoşa'daki yoğunluğun azalacağını ve ekip olarak bu sürece destek olmaya devam edeceklerini, bu ameliyatların yapılması için desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’e teşekkür ettiğini söyledi.