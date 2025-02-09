Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tıbbi atık bertaraf ünitesini yerinde inceledi. Bakan Dinçyürek, 2018 yılında çok kısa bir süre çalışıp, o günden sonra devre dışı kalan bu birimin bakım onarımının yapıldığını, ihalesinin tamamlandığını ve 1 Ocak 2025 itibariyle faaliyetlerin burada başlamış olduğunu belirtti.

“YILLARDIR ÇALIŞMAYAN BİR ÜNİTEYİ GERİ KAZANDIRMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ”

Bakan Dinçyürek, şu açıklamalarda bulundu: "Başlangıç olarak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi'ne ait tıbbi atıkların tamamı, günde 8 ile 10 döngü arasında çalıştırılarak cihazlar tarafından tamamen bertaraf edilmektedir. Yıllardır çalışmayan bir üniteyi geri kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Şimdiki hedefimiz, bu kapasiteyi artırarak ada genelindeki tüm tıbbi atıkların bertarafını tek elden yönetmektir. Bununla ilgili alternatif çalışmalarımız var. Kısa sürede ona da neticeye ulaştıracağımızı ümit etmekteyiz."

Bakan Dinçyürek, ziyareti sırasında katkı sağlayan başhekimlik ve bakanlık yetkililerine de teşekkür etti.