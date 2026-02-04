Savaşan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kamuda Görev Yapan Geçici Personelin Hak ve Menfaatlerine Bağlı Yükümlülüklerinin Düzenlenmesini Öngören Yasa Önerisi”nin bugün komitede görüşüldüğünü belirterek, hedeflerinin görüşmeleri kısa sürede tamamlamak ve geçici personellerin haklı beklentilerine yanıt vermek olduğunu ifade etti.

Komite çalışmalarına ilişkin bilgi veren Savaşan, aynı toplantıda Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin de ele alındığını kaydetti.

Açıklamasında geçici kamu çalışanlarının haklarını güçlendirmeye yönelik hükümetin kararlı bir irade ortaya koyduğunu vurgulayan Savaşan, çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirtti.