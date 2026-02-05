Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Meclisi’ndeki siyasi partileri sert sözlerle eleştirerek, ortak menfaatler söz konusu olduğunda hükümet ve muhalefetin “oy birliğiyle” hareket ettiğini, ancak kamuoyu önünde birbirlerine sert çıkışlarda bulunduklarını söyledi. Özersay, mevcut Meclis’in kendisini temsil etmediğini vurguladı.

Özersay açıklamasında, siyasi partilerin ortak menfaatler söz konusu olduğunda aynı çizgide buluştuğunu belirterek; siyasi partilerin kendi kendilerini Sayıştay denetiminden muaf tutan yasayı oybirliğiyle geçirdiklerini, anayasaya aykırı biçimde belediye seçimlerinin altı ay ertelenerek dört yıllığına seçilen belediye başkanlarının 4,5 yıl görev yapmalarının sağlandığını ve bunun da yine oybirliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Özersay, bazı siyasi partilerin yerel seçimlerde belirli bölgelerde seçime katılamamasına yol açan mahkeme kararının ardından bir gecede yapılan yasa değişikliğiyle bu partilere yeniden seçime girme hakkı yaratıldığını ve bu düzenlemenin de oy birliğiyle geçtiğini ifade etti.

Meclis Başkanlığı seçimi tıkandığında, bugün tartışmaların odağında olan Meclis Başkanının seçilebilmesi için hükümetle muhalefetin “paslaştığını” dile getiren Özersay, milletvekili maaşlarına yapılan hayat pahalılığı artışının asgari ücretlinin toplam artışını geçtiği bir dönemde hükümet ve muhalefet milletvekillerinin bu konuda sessiz kaldıklarını, kamuoyuna yönelik sert açıklamaların ise konuyu soğutmaya hizmet ettiğini savundu.

Kudret Özersay, sahte diploma aldığını kendi kabul eden ve dokunulmazlığının kaldırılması için Başsavcılık tarafından talepte bulunulan bir milletvekilinin, yurt dışında Avrupa Parlamentosu’nda Meclisi temsilen görevlendirilmesinin de yine hükümet ile muhalefetin oybirliğiyle alınmış bir karar olduğunu vurguladı.

Tüm bu örneklerin, siyasi partilerin ortak menfaatler söz konusu olduğunda birlikte hareket etmekte tereddüt etmediklerini gösterdiğini belirten Özersay, Meclis’te yaşanan tartışmaların ise “kameralar ve kürsü mikrofonu gelince düşman kesilen” bir görüntü yarattığını söyledi.

Özersay açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu Meclis sizi temsil ediyor mu? Sizi bilmem ama bu meclis beni temsil etmiyor.”