Bakan Dinçyürek, “Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik ve iş birliğinin en somut örneklerinden biridir. Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olmak üzere, projeye verdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, sağlık alanındaki katkılarını hiçbir zaman esirgememiştir,” ifadelerini kullandı.

“2025, Sağlık yılı olacak”

Dinçyürek, açıklamasında ayrıca 2025 yılının sağlık alanında önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı. “Sayın Başbakan Ünal Üstel’in de ifade ettiği gibi 2025 yılı, KKTC için bir sağlık yılı olacaktır. Yeni yatırımlar, altyapı güçlendirmeleri ve insan kaynağına yapılan desteklerle halkımıza daha güçlü, erişilebilir ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunma hedefi ile ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

“Ne söz verdiysek yerine getiriyoruz”

Dinçyürek, hükümetin sağlık alanındaki kararlılığını da şu sözlerle yineledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana sağlıkta dönüşüm için verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi, bu çabanın ve vizyonun en somut göstergelerindendir. Halkımız için çalışmaya devam edeceğiz.”