Bakan Dinçyürek şu ifadelerde bulundu:

“Kurucu Meclis Üyesi, eski milletvekili, bakan ve Meclis Başkan Yardımcısı olarak ülkemize uzun yıllar hizmet eden, devlet ve siyaset hayatımıza önemli katkılarda bulunmuş Salih Coşar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Siyasi yaşamı boyunca topluma verdiği hizmetler ve bıraktığı değerli katkılar her zaman saygı ve minnetle hatırlanacaktır.

Kendisine Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”