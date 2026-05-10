Dinçyürek mesajında, annelerin yalnızca bir aileyi değil, aynı zamanda toplumun geleceğini şekillendiren en kıymetli değerlerden biri olduğunu belirterek, “Hayatımızın her anında sevgileriyle yolumuzu aydınlatan annelerimiz, güçlü duruşları, şefkatleri ve emekleriyle toplumun temel direğidir. İlk öğretmenimiz, ilk rehberimiz olan annelerimizin hakkını ödemek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Annelerin çocuklarının hayatına güven, merhamet ve dayanışma duygularını kazandırdığını kaydeden Dinçyürek, tüm annelerimiz gibi özellikle sağlık alanında görev yapan annelerin hem mesleklerini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü hem de aile yaşamlarında önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

Mesajında annelerin toplumdaki birleştirici ve iyileştirici gücüne de dikkat çeken Dinçyürek, “Annelerimizin duası, sevgisi ve emeği yaşamımız boyunca en büyük güç kaynaklarımızdan biridir. Onların varlığı, toplumsal dayanışmanın ve sevginin en anlamlı örneğidir” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, “Sevgi ve emekleriyle hayatımıza değer katan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.