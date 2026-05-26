Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Direnç Has, zanlının 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.45 sıralarında Güney Kıbrıs’tan tespit edilemeyen bir noktadan gizlice geçerek birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal edip KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.

Polis, İtalya’da sakin İtalyan uyruklu zanlının daha sonra Ercan Havalimanı’na giderek tasarrufunda bulunan ve sahte olduğu düşünülen İtalyan pasaportunu görevli muhaceret memuruna verip tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Pasaport Kriminal İncelemeye Gönderildi

Polis memuru, zanlının daha önce askeri mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti. Bu süre içerisinde sahte olduğu düşünülen İtalyan pasaportunun Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kriminal Şube’ye incelenmek üzere gönderildiğini kaydetti.

“Metehan’dan Girdim” Dedi, Kamera Kayıtları Yalanladı

Polis, zanlının sözlü beyanında KKTC’ye Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan giriş yaptığını söylediğini ancak yapılan kamera incelemelerinde zanlının Metehan’dan geçiş yapmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, yapılan incelemelerde zanlının adına herhangi bir giriş işlemi bulunmadığının da ortaya çıktığını ifade etti.

Soruşturma Sürüyor

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu kaydederek mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.