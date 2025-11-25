Kurultayda konuşma yapan Dinçyürek, Türk tıp dünyasının en saygın buluşmalarından biri olarak nitelendirdiği kurultayda yer almaktan büyük onur duyduğunu belirterek, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Türk dünyası ve KKTC için taşıdığı özel değere vurgu yaparak, “Göğsünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını taşıyan bir vatandaşımız, Fahri Büyükelçimizdir; önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Dinçyürek, kurultayın bilgi paylaşımını artıracağına, sağlık diplomasisini güçlendireceğine ve Türk sağlık sistemine yeni ufuklar açacağına inandığını ifade ederek “Unutmamalıyız ki birlikte daha güçlüyüz” dedi.



“Uluslararası katılım kurultayın gücünü artırıyor”

KKTC’nin hem ikili hem çok taraflı iş birliklerine hazır olduğunu vurgulayan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti öncülüğünde gerçekleştirilen kurultayın yenilikçi fikirler ve iş birlikleri için değerli bir platform oluşturduğunu söyledi.

“TÜSEB iş formu yenilikçi projelere zemin hazırlıyor”

Konuşmasında TÜSEB tarafından düzenlenen Üreten Sağlık İş Forumuna da değinen Dinçyürek, akademi, araştırmacılar ve girişimcilerin bir araya geldiği bu yapının, yenilikçi projelerin gelişmesine önemli katkılar sağladığını belirtti. KKTC olarak Ar-Ge iş birliklerini artırmayı, dijital sağlık ve araştırma alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

TÜSEB’in Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödüllerinin Türk bilim insanlarının dünyaya katkılarını görünür kıldığını belirten Dinçyürek, ödüllerin Aziz Sancar’ın adını taşımasının genç araştırmacılar için güçlü bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye ile sağlık iş birliği stratejik öncelik

Dinçyürek, Türkiye ile sağlık alanındaki iş birliğini KKTC için stratejik bir öncelik olarak gördüklerini kaydederek, Türkiye’nin sağlık altyapısının güçlendirilmesi, hizmet kapasitesinin artırılması ve ortak projelerin desteklenmesindeki rolüne teşekkür etti.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na şükranlarını sundu. Dijital sağlık uygulamalarından yeni hastanelerin yapımına kadar pek çok alanda sağlanan katkıların, halkın sağlık hizmetlerine erişimini ve kaliteyi artırdığını ifade etti.

“Teknofest’in KKTC’de düzenlenmesi büyük motivasyon sağladı”

Bu yıl ilk kez KKTC’de gerçekleştirilen TeknoFestin ülkeye büyük motivasyon sağladığını dile getiren Bakan Dinçyürek, bunun ardından ülkede Ar-Ge merkezlerinin hızla canlandığını söyledi. Çok sayıda genç araştırmacı ekibin kendilerini ziyaret ettiğini belirterek, bu ekiplerin Sağlık Bakanlığı ile ortak projeler yürütmeye başladığını, KKTC’nin araştırma ve teknoloji alanında dünyaya açılma potansiyelinin güçlendiğini ifade etti.

“İnsan kaynağımız ve üniversitelerimiz güçlü”

KKTC’nin güçlü insan kaynağına, gelişmiş üniversitelere ve eğitim altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Dinçyürek, ortak çalışmaların ülkeler arası iş birliklerini geliştireceğini ve bölgeye önemli hizmetler sunacağını belirtti. Bu süreçte genç araştırmacılara ve akademisyenlere teşekkür etti.

“Kurultay yeni ufuklar açacaktır”

