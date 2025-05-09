Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Dinçyürek, şu ifadelere yer verdi:

“10-16 Mayıs Engelliler Haftası, engelli vatandaşlarımızın ve onların kıymetli ailelerinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve bu bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak çözümlerin üretilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Engelli bireylerin hayatın her alanında karşılaştıkları engellerin kaldırılması, hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşmaları, sadece kamusal kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onları hayatın her alanında desteklemek için çalışmalarımızı yürütmek görevimizdir.

Bu vesileyle, tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini saygı ve sevgiyle selamlıyor; onların her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Engelleri birlikte aşacağımıza olan inancımla, Engelliler Haftası’nın toplumsal duyarlılığı artırmaya vesile olmasını temenni ediyorum.”