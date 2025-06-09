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HE 004 plakalı araç sürücüsü Dilber Necatoğlu aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, Dilber Necatoğlu (K-31) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HE 004 plakalı salon araç ile Dipkarpaz istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ şeridine geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ratip Arkoç (E-58) yönetimindeki DY 464 plakalı Jeep aracın sağ kısmına çarptı.

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