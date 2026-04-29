DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Yazılım ve Yapay Zeka Geliştirme Kulübü iş birliğinde, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün desteğiyle düzenlenecek olan zirve, cumartesi günü 10.00-18.30 saatleri arasında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Üçüncüsü düzenlenecek zirvede, teknoloji dünyasından bazı isimleri, sektör profesyonelleri ve yenilikçi fikirlerin aynı platformda buluşması hedefleniyor.

Zirvede, Microsoft Bulut Çözümleri Mimarı Grup Lideri Barbaros Günay, Amazon Web Services Çözüm Mimarı Eren Akbaba, Google UK Yapay Zeka Çözüm Mimarı Anıl Şener, Oracle Bulut Çözüm Mühendisi Ali İhsan Çalışkan, Turkish Technology Havayolu Perakendeciliği Mühendislik Lideri Ferhat Öztürk ile Turkcell Technology Risk Yönetimi ve Dijital Çözümler Lider Ürün Yöneticisi Kurtul Yücel konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlik kapsamında gün boyu sürecek sunumların yanı sıra girişimci firmalara ve öğrenci projelerine ait stantlar da kurulacak.

Etkinliğe ilişkin kayıt ve detaylı bilgiye aisummit.emu.edu.tr adresinden ulaşılabilecek. Tüm ilgililere açık olarak gerçekleştirilecek zirvede, katılımcılara sertifika imkânı da sunulacak.

DAÜ TV aracılığıyla canlı yayınlanacak zirvede, staj fırsatları ve çeşitli hediye çekilişleri de düzenlenecek.

Döveç Grup ana sponsorluğunda düzenlenecek etkinliğin iletişim sponsorluğunu Kuzey Kıbrıs Turkcell, medya sponsorluğunu ise NRG Yayıncılık ve Bilişim Hizmetleri Ltd. üstlenecek. Etkinliğe ayrıca Koopbank, Prova Cyprus ve Er Reklam da katkı sağlayacak.

- Kılıç

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Yapay Zeka Zirvesi’26’nın öğrencilerin güncel teknolojileri yakından takip etmeleri, sektör temsilcileriyle bir araya gelmeleri ve kariyer planlamalarına yön vermeleri açısından önemli bir platform sunduğunu belirterek, tüm ilgilileri etkinliğe katılmaya davet etti.

Açıklamada ayrıca, bugüne kadar düzenlenen zirvelerde, 2 bin 500’ün üzerinde katılımcıya ulaşıldığı kaydedildi.