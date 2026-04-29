Odadan verilen bilgiye göre toplantıya, KTEZO Başkan Mehmet Ali Ardıç ve KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ve Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya’nın yanı sıra KTEZO'ya üye Kaportacılar Birliği, Sıhhi Tesisatçılar Birliği ve Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nden başkanlar da katıldı.

-Ardıç

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç konuşmasında, pahalılığın toplumun belini büktüğünü ifade ederek, bu şekilde giderse sektörlerin dibe vuracağını savundu.

-Tulga

Ardından KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga söz aldı, kayıt dışılığa, kaçakçılığa göz yumulduğunu ileri sürdü.

Lefkoşa, Mağusa, Güzelyurt çarşılarında yaprak oynamadığını, sanayi bölgelerinde dahi ekonomik hareketliliğin çok yavaşladığını ifade eden Tulga, bunun en büyük nedeninin temel tüketim maddelerindeki pahalılık olduğunu, etin de başı çektiğini kaydetti.

Genelde pahalılığın özelde ise et ve temel gıda ürünlerindeki artışın sadece bu işi yapanların değil, ülkenin muhalefetinden iktidarına kadar herkesin sorunu olduğunu dile getiren Tulga, bu pahalılıktan hane halkı, dar gelirli, turizmci, restorancı başta olmak üzere toplumun tümünün etkilendiğini belirtti. Yüz yılık işletmelerin batırıldığını savunan Tulga, buna seyirci kalamayacaklarını söyledi.

-Şenkaya

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya ise konuşmasına, “Kuzeyde et tüketimi neredeyse kalmadı.” diyerek başladı. Şenkaya, kayıt altında, ayda kişi başı ortalama bir kilo etin dahi tüketilemediğini, başlıca sebebin et fiyatlarındaki fahiş artış olduğunu söyledi.

Alışverişin büyük ölçüde Güney Kıbrıs’a kaydığına dikkat çeken Şenkaya, bunun toplam et tüketiminin en az yüzde 60’ı olduğunu belirtti. Bireysel alışveriş çerçevesinde güneyden kuzeye gelen et yanında kaçak yolla gelen etler de olduğunu ifade eden Şenkaya, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile hükümeti eleştirdi. Şenkaya, “Bu pahalılık bugün bizi vurmuş olabilir. Ancak görüldüğü gibi şimdi de devleti vuruyor.” dedi.

Et tüketemeyen çocuklar yetiştirildiğine dikkat çeken Şenkaya, “Ya birlikte mücadele ederiz, bu gidişe 'dur' deriz ya da çocuklarımıza devredeceğimiz hiçbir şey kalmaz.” uyarısında bulundu.

Toplantıda, üyeler de söz alarak görüşlerini ifade etti. Pahalılığın devam etmesi halinde kuzeyde et tüketiminin tamamen duracağı ve bunun hayvan üreticilerini de etkileyeceği dile getirilerek, toplumun büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Daha önce Yönetim Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde beş maddelik eylem planının onaylanmasıyla toplantı sona erdi.