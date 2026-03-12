Polis, 08.03.2026 tarihinde saat 10.20 sıralarında Lefkoşa Surlariçi Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmeye müşteri olarak giden zanlının masa üzerinde satışa sunulmuş olan 68 bin TL değerindeki ikinci el iPhone 17 Pro Max marka cep telefonunu alarak herhangi bir ödeme yapmadan iş yerinden ayrılıp sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan ileri soruşturmada zanlının sirkat etmiş olduğu cep telefonunu Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine kendisine ait olduğunu söyleyip 55 bin TL karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin ettiğinin belirlendiğini kaydetti. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 25.08.2025 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı hakkında Girne’de bina açma, sirkat ve mülke tecavüz; Gazimağusa’da ise müstahdem tarafından sirkat suçlarından soruşturma yürütüldüğünü kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, çalışmak için ülkeye geldiğini, 6 ay Girne’de bir iş yerinde çalıştığını ancak izin çıkarılmadığını ve ardından işten çıkarıldığını söyledi. Zanlı, Lefkoşa’da iki ayrı iş yerinde de kısa süre çalıştığını, hakkını alamadığı için bu suçu işlediğini kaydetti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.