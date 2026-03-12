Polis, 9 Mart 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde satışa sunulan 2 bin 186 TL değerindeki parfüm, saç boyası ve kalem pili çaldığını söyledi. Polis, aynı gün yapılan kamera incelemelerinde zanlının tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir madde tespit edilmediğini belirtti.

Polis, zanlının sirkatı kendisinin yaptığını, aldığı eşyaları ise kullanmayarak attığını beyan ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, KKTC vatandaşı ve emekli olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 1 milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.