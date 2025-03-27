YDP Milletvekili Talip Atalay, Başbakan Ünal Üstel’in daveti ile siyasi parti, öğretmen sendikaları ve Barolar Birliği temsilcileriyle Disiplin Tüzüğü ile ilgili Meclis’te yapılan genişletilmiş istişare toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Atalay, faydalı bir toplantı yapıldığını ve herkesin görüşlerini söylediğini aktardı.

Herkesin, başkalarının kendisi gibi düşünmesini istediğini ancak bunun mümkün olmadığını söyleyen Atalay, “Çok kültürlü bir toplumda yaşıyoruz. Bu toplumsal yapıda huzuru sağlayabileceğimiz, kardeşçe yaşayabileceğimiz zemini oluşturmak ancak bütün kesimlerin hassasiyetleri gözetilerek mümkündür.” diye konuştu.

Başörtüsünün sadece sembol olarak tanımlanmasının doğru olmadığını, dini bir gereklilik olduğunu anlatan Atalay, “Gelin bu konuyu Türkiye temelinde tartışmaktan çıkalım. Bunu bireysel özgürlükler temelinde tartışalım çözelim ve kalıcı bir özgürlük alanı tanıyalım herkese. Bu özgürlük alanı diğerlerinin özgürlük alanına müdahale olmayacak şekilde planlansın ve bu tartışma sonlansın.” dedi.

Konunun Türkiye ya da elçilik hedefe konularak tartışılmasının son derece sakıncalı olduğunu kaydeden Talip Atalay, çocukların sınıfa ve sınava alınmayarak eğitim hakkının engellendiğini söyledi.

“En büyük sıkıntı kesin inançlılıktır.” diyen Atalay, tarafları sert söylemlerden uzaklaşmaya çağırdı.

Okula başı bağlı gelen çocuklara baskı yapılmadığını belirten Atalay, örtünmenin çocukların bireysel kanaatleri olduğunu kaydetti.