Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nin Başbakanlığa sunduğu Disiplin Tüzüğü'ne ilişkin hukuki değerlendirme ve tavsiyeleri hakkında yazılı bir açıklamada bulundu.

Arıklı, Barolar Birliği'nin başörtüsüyle ilgili hazırladığı raporu objektif bir bakış açısıyla incelediğini belirterek, raporun oldukça detaylı ve kapsamlı olduğunu vurguladı.

Bu raporun, kurulacak uzlaşma komitesine yol gösterici olacağına inandığını ifade eden Arıklı, Bakanlar Kurulu'nun son adımı atarak Tüzüğü geri çektiğini de ekledi.

Arıklı'nın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Barolar Birliğinin Başörtüsü ile ilgili hazırlamış olduğu raporu, objektif bir gözle okudum.

Gerçekten çok güzel ve detaylı bir çalışma olmuş. Hazırlayanları tebrik ediyorum. İçinde Hükümet dahil her kesime mesajlar var.

Bu rapor, kurulacak uzlaşma komitesine ışık tutacaktır. Buna zemin hazırlamak için Bakanlar Kurulu son adımı da attı ve bugün Tüzüğü geri çekti.

Hep “Uzlaşma Kültürü” deriz ya. Hade buyurun."