Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AB Uyum Komisyonu heyetini kabul etti.

TBMM heyetini Kıbrıs konusunda bilgilendiren ve sorularını yanıtlayan Ertuğruloğlu, “Anavatandan yapılan ziyaretlerden her zaman mutluluk ve gurur duyarız. Yalnız olmadığımızın mesajını alırız. Aynı duruşumuz, aynı mücadelemiz devam ediyor” dedi.

AB’nin temsil ettiği ilkelerin tamamını ihlal ettiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, “Kıbrıs konusunda korkunç hata yapan AB, yanlışlarına devam ediyor, Rumların sözcüsü durumundadır.” ifadelerini kullandı.

AB’nin Kıbrıs konusunda yaptığı yanlışın göz ardı edilemeyeceğini kaydeden Ertuğruloğlu, “Ne Rumların ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ statüsünü ne de bu statü ile AB üyeliğini tanımamız söz konusudur.” dedi.