Ertuğruloğlu’nun yazılı açıklaması şöyle:

“Her zaman, her ortamda Kıbrıs Türk halkının güçlü sesi ve destekçisi olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkına yıllardır uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonlara dikkat çekmiş, haklı sesimizi bir kez daha uluslararası platformda duyurmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ‘Gayri hukuki uygulamalarla, haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak hepimizin sorumluluğudur’ ifadeleriyle, Kıbrıs Türk halkına verdiği güçlü desteğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum”.