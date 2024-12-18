Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Afrika’da gerçekleştirilen Park Jung Tae Uluslararası Tekvando Müsabakaları’nda genel klasmanda takım olarak ikincilik, gençler kategorisinde de şampiyonluk elde eden KKTC Tekvando Milli Takımı sporcuları ile müsabakalarda görev alan hakemleri kabul ederek, kutladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Senyor Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığındaki heyeti başarılarından ve KKTC’nin adını uluslararası müsabakalarda duyurmalarından dolayı tek tek tebrik eden Bakan Ertuğruloğlu, sporculara kariyerlerinin devamında başarılar diledi.