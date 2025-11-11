Ertuğruloğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Kardeş Azerbaycan'dan anavatanımız Türkiye'ye gitmek için havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü acı haberi Kıbrıs Türk halkı olarak yüreğimizi dağladı. Bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklerimiz için derin bir acı içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türkiye'mize sabır ve başsağlığı dilerim.”