Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün Budapeşte’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nde KKTC’nin Türk Akademisi’ne gözlemci üye olarak kabul edilmesi memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu önemli gelişme, Türk dünyasıyla aramızda asırlara dayanan ortak tarihi ve kültürel bağların kurumsal düzeyde daha da güçlendiğini ortaya koymakta; söz konusu üyelik sürecine ilişkin olarak Bakanlığımızca bir süredir titizlikle yürütülen diplomatik girişimlerin somut ve anlamlı bir neticesini teşkil etmektedir” denildi.

Açıklamada, “Zirve kapsamında Devlet Başkanları tarafından kabul edilen Budapeşte Bildirisi’nde, ülkemizin Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olduğu açıkça vurgulanmış; halkımızın eşit ve özden gelen haklarına dair dayanışma güçlü bir şekilde ifade edilmiştir. Bildiri’de kayda geçirilen bu açık vurgular, Türk Dünyası’nın birlik ve dayanışma yönündeki iradesini ortaya koyarken, uluslararası kamuoyuna da bu doğrultudaki ortak duruşa dair güçlü ve net bir mesaj vermektedir” ifadeleri kullanıldı.

“ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın devamında ise şunları kaydedildi:

“Ayrıca, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu açık ve kararlı biçimde vurgulaması ve Teşkilat’a tam üyelik sürecimize yönelik beklentimizi dile getirmesi, bizler için büyük bir memnuniyet ve güç kaynağı olmuştur. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın da Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız ve insanlık dışı izolasyona dikkat çekerek Türk Dünyası’nı, bu doğrultuda dayanışma içinde hareket etmeye davet etmesi, bizler açısından son derece anlamlı ve kıymetli bir duruşun ifadesi olmuştur.

Bu süreçte desteklerini esirgemeyen, başta Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere, tüm kardeş Türk Devletleri’nin saygıdeğer liderlerine en içten teşekkürlerimizi sunar; Rum-Yunan ikilisinin Avrupa Birliği aracılığıyla üzerimize oynadığı tüm oyunlara rağmen, Türk Dünyası ile ortak geleceğimizi inşa etme yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”